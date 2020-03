KORREKTUR: Investoren wollen Aufzuggeschäft nach Übernahme von Thyssen ausbauen

(In der um 13:02 Uhr gesendeten Meldung wurde ein Zitat falsch zugeordnet. Die Aussagen im zweiten Satz stammen von Ranjan Sen (Advent) und nicht von Bruno Schick (Cinven). Das Handelsblatt hat seine Angaben berichtigt. Es folgt die korrigierte Fassung.)

Investoren wollen Aufzuggeschäft nach Übernahme von Thyssen ausbauen

DÜSSELDORF (Dow Jones)--Die Finanzinvestoren Advent und Cinven wollen das Aufzuggeschäft nach der Übernahme von Thyssen-Krupp ausbauen. "An Geld für den Ausbau weltweit fehlt es nicht. Das können durchaus einstellige Milliardenbeträge sein", sagte der Deutschlandchef von Advent, Ranjan Sen. Er ergänzte, man habe sich bei der 17,2 Milliarden Euro schweren Übernahme beim Preis nicht treiben lassen und sei im selbstgesteckten Rahmen geblieben. Der Ausbruch des Coronavirus hat die beiden Finanzinvestoren an der Übernahme der Aufzugsparte nicht zweifeln lassen. Derartige "Schwarze Schwäne", also nicht vorhersehbare Ereignisse, liefen in der Regel V-förmig ab.

