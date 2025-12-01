Verisure Aktie 149278200 / GB00BVMN1558
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.12.2025 22:49:39
KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen
(In der um 22:45 Uhr gesendeten Meldung muss über der Tabelle korrekt Stoxx-600 (NICHT Stoxx-50) heissen. Es folgt eine korrigierte Fassung):
INDEXÄNDERUNG/Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen
DOW JONES--Die Aktien von Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen. Wie der Indexbetreiber Stoxx Ltd. mitteilte, werden die Aktien von Verisure, Quilter, Airtel Africa, de Longhi, Huber + Suhner sowie Asseco Poland neu in den Index aufgenommen. Ihren Platz räumen müssen dagegen Diasorin, Tate & Lyle, Lanxess, SEB, Hemnet und Ocado. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Dezember in Kraft.
Die Indexänderungen im Einzelnen:
===
+ STOXX-600
AUFNAHME
- Asseco Poland
- De Longhi
- Huber + Suhner
- Quilter
- Verisure
+ STOXX-600
HERAUSNAHME
- Diasorin
- Hemnet
- Lanxess
- Ocado
- SEB
- Tate & Lyle
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 01, 2025 16:50 ET (21:50 GMT)