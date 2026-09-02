KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs Aktie 150994470 / NO0013697029
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02.09.2026 07:49:41
KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Fraport und Aumovio fallen aus dem Stoxx-Europe-600 (NICHT: Euro-Stoxx-600)
(In der um 6.24 Uhr MESZ gesendeten Meldung muss der Name des Index in der Überschrift korrekt: Stoxx-Europe-600 (NICHT: Euro-Stoxx-600) lauten.
Es folgt die korrigierte Fassung.)
INDEXÄNDERUNG/Fraport und Aumovio fallen aus dem Stoxx-Europe-600
DOW JONES--Der Börsenbetreiber Stoxx hat am späten Dienstag Änderungen im Stoxx-Europe-600-Index mitgeteilt. Unter anderem fallen Fraport und Aumovio aus dem Index heraus. Gleichzeitig werde der griechische Aktienmarkt neu klassifiziert als "Developed Market" (bisher: "Emerging Market").
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September 2026 in Kraft.
===
Die Indexänderungen im Einzelnen:
+ STOXX-EUROPE-600 +
AUFNAHME
National Bank of Greece
Endeavour Mining
Piraeus Bank
Alpha Bank
Metlen Energy & Metals
XTB SA
Jumbo
HERAUSNAHME
Kongsberg Maritime
Fraport
JD Sports Fashion
Tauron
Bucher Industries
Aumovio
Wihlborgs Fastigheter
Signify
SES
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)
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