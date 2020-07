KORREKTUR/Ifo-Institut: Industrie rechnet mit Steigerung ihrer Produktion

(In der um 09:57 Uhr unter obiger Überschrift gesendeten Meldung muss es im zweiten Satz des zweiten Absatzes wie folgt richtig heissen: "Der Index sprang laut den Angaben auf plus 50 Punkte, nach plus UND NICHT minus 24 Punkten im Mai."

Das Institut hat seine entsprechenden Angaben berichtigt.

Es folgt eine korrigierte Version der Meldung.)

Ifo-Institut: Industrie rechnet mit Steigerung ihrer Produktion

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie erwartet in den kommenden drei Monaten laut einer Studie des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung eine Zunahme ihrer Produktion. Die Stimmung habe sich im Juni das zweite Mal in Folge verbessert, erklärte das Institut. Der Ifo-Produktionsindikator stieg demnach auf plus 4,3 Punkte, nach minus 19,5 im Mai. "Das ist der zweitgrösste Anstieg dieses Indikators seit der Wiedervereinigung", hoben die Münchener Ökonomen hervor. Erstmals seit drei Monaten überwiege also der Anteil an Unternehmen, die ihre Produktion ausweiten wollen.

In der Autoindustrie herrsche Aufbruchstimmung. Der Index sprang laut den Angaben auf plus 50 Punkte, nach plus 24 Punkten im Mai. Auch bei den Getränkeherstellern habe sich die Stimmung deutlich verbessert. Der Index stieg im Juni auf plus 19 Punkte von minus 24 Zählern. Grössere Anstiege hätten nur die Hersteller von Gummi- und Kunststoffwaren auf plus 9 Punkte nach minus 36 im Mai, und die Bekleidungsindustrie auf minus 33 Punkte nach minus 84 verzeichnet.

Auch die Nahrungsmittelindustrie erwarte eine Ausweitung der Produktion. Der Indikator stieg auf plus 18 Punkte von minus 3. Auch bei den Herstellern von Möbeln und von Pharmaprodukten erwarte der überwiegende Anteil eine Produktionsausweitung - je plus 11 Punkte im Juni. Bei den Chemieunternehmen stieg der Indikator auf plus 9 Punkte von minus 17 im Mai. Hingegen bleibe die Stimmung bei den Maschinenbauern verhalten. Die Mehrheit rechnet nicht mit einer Ausweitung der Produktion in den nächsten drei Monaten. Der Index stieg im Juni auf minus 26 Punkte nach minus 33 im Mai. In der Metallerzeugung und -bearbeitung erhöhte er sich auf minus 20 Punkte von minus 36.

