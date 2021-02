KORREKTUR: Commerzbank zahlt Beschäftigten (NICHT Führungskräften) Boni in zweistelliger Millionenhöhe

(In der um 9.36 Uhr gesendeten Meldung muss es in der Überschrift korrekt heissen "Commerzbank zahlt Beschäftigten (NICHT Führungskräften) Boni in zweistelliger Millionenhöhe". Entsprechend lauten der erste sowie der dritte Satz richtig: "Die Commerzbank will ihren Beschäftigten (NICHT Führungskräften) für das vergangene Jahr trotz eines Milliardenverlustes einen hohen zweistelligen Millionenbetrag an Boni zahlen. Wie hoch die variable Vergütung ausfalle (NICHT Welchen Managern eine variable Vergütung gezahlt werde), hänge von der Performance des jeweiligen Bereichs ab." Diese Angaben wurde dahingehend korrigiert. Es folgt eine berichtigte und ergänzte Fassung der Meldung)

Commerzbank zahlt Beschäftigten Boni in zweistelliger Millionenhöhe

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank will ihren Beschäftigten für das vergangene Jahr trotz eines Milliardenverlustes einen hohen zweistelligen Millionenbetrag an Boni zahlen. "In Summe haben wir die variable Vergütung um mehr als 50 Prozent auf unter 100 Millionen Euro im Gesamtkonzern reduziert", sagte Commerzbank-Chef Manfred Knof in einem Interview mit der Zeitung Welt am Sonntag. Wie hoch die variable Vergütung ausfalle, hänge von der Performance des jeweiligen Bereichs ab. Insgesamt erhalten knapp 20.000 Mitarbeiter eine Bonuszahlung.

Der Vorstand erhält dagegen, wie bereits bekannt, keine Boni. Das habe der Aufsichtsrat festgelegt, und er persönlich halte diese Entscheidung in der aktuellen Situation für angemessen, sagte Knof. Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr einen Verlust von fast 3 Milliarden Verlust eingefahren.

Im Rahmen der neuen Strategie sollen 10.000 Arbeitsplätze abgebaut und fast jede zweite Filiale geschlossen werden. Auf die Frage, wie viele Kunden die Commerzbank dadurch verlieren könnte, antwortete Knof: "So wenige wie möglich, hoffe ich. Wir werden um jeden Kunden kämpfen." Die Corona-Krise habe gezeigt, dass immer mehr Kunden ihre Bankgeschäfte lieber von zu Hause aus erledigten. "Und wenn ein Kunde - ob vermögend oder nicht - ein persönliches Gespräch wünscht, dann stehen wir ihm weiterhin zur Verfügung. Aber dafür brauchen wir natürlich nicht so viele Filialen."

February 14, 2021