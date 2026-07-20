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Kursrücksetzer 20.07.2026 10:37:59

Korrektur als Einstiegschance? Warum Analysten die Micron-Aktie weiterhin stützen

Korrektur als Einstiegschance? Warum Analysten die Micron-Aktie weiterhin stützen

Nach dem Rekordhoch geht es für die Micron-Aktie deutlich bergab, mehrere Analysehäuser sehen darin offenbar eher eine Gelegenheit als ein Warnsignal.

SK hynix ADR
127.59 CHF 1.81%
Kaufen Verkaufen
  • Micron-Aktie fällt seit ihrem Rekordhoch vom 25. Juni spürbar zurück
  • KeyBanc, JPMorgan und Bank of America halten an ihren Kaufeinstufungen fest
  • Kurzfristige Verkaufssignale stehen einem intakten Aufwärtstrend gegenüber

Micron probt seit dem Rekordhoch vom 25. Juni bei 1'255 US-Dollar einen scharfen Rücksetzer, doch das Signal bleibt trotz der Talfahrt auf Kaufen gestellt. Das kurzfristige Bild wirkt zerbrochen, das übergeordnete intakt, und genau darin liegt für Anleger derzeit die eigentliche Bewertungsfrage.

Zwei Auslöser für den Ausverkauf

Zwei Ereignisse liegen laut der Analyse von Investing.com hinter dem Rückschlag. Zum einen sorgte der Börsengang von SK hynix an der NASDAQ am 10. Juli für Kollateralschäden: Die Aktie brach zweistellig ein und zog die gesamte Speicherbranche mit nach unten. Zum anderen belastete die Eskalation zwischen den USA und dem Iran samt Sperrung der Strasse von Hormus die Risikobereitschaft am Markt insgesamt, wobei Halbleiterwerte die Kursverluste unter den Technologiewerten anführten.

Micron-Aktie: Charttechnik zeigt ein gespaltenes Bild

Auf Tagesbasis zeigt sich laut Investing.com über sämtliche kurzfristigen Zeitfenster hinweg ein Verkaufssignal, der RSI liegt bei 41 und damit im Verkaufsbereich, der MACD notiert deutlich negativ. Zoomt man auf die Wochen und Monate, dreht das Bild jedoch auf Kaufen: Der wöchentliche RSI steht bei gesunden 59, der MACD deutlich im positiven Bereich. Auf Jahressicht steht dennoch ein Kursgewinn von rund 631 Prozent zu Buche, ein Muster, das für einen Rücksetzer innerhalb eines intakten Aufwärtstrends spricht.

Bullen verweisen auf Lieferverträge und Knappheit

Trotz der Kursschwäche bleiben mehrere Analysehäuser bei ihrer positiven Einschätzung. JPMorgan bestätigt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1'540 US-Dollar. KeyBanc-Analyst John Vinh erhöhte das Kursziel von 1'600 US-Dollar auf 1'750 US-Dollar und blieb ebenso bei "Buy". Bank of America wertet den Rücksetzer als gesunde Verschnaufpause vor einer möglichen Fortsetzung der Rally. Auch die Grossbank bleibt bei "Kaufen" mit einem Kursziel von 1'550 US-Dollar.

Hinzu kommt laut Investing.com ein struktureller Wandel: Langfristige Lieferverträge decken inzwischen fast die Hälfte des Umsatzes ab und verschaffen dem Unternehmen eine Visibilität, die es aus den früheren Auf- und Abschwüngen der Speicherbranche bislang nicht kannte. Das unterscheidet den aktuellen Rücksetzer von früheren Einbrüchen, in denen Micron rein den Rohstoffzyklus der Chipbranche spiegelte.

Risiken, die die These belasten

Nicht triviale Gegenargumente bleiben bestehen. Investor Michael Burry baute Ende Juni Put-Optionen nahe dem Rekordhoch auf, Insider verkauften laut Investing.com so intensiv wie zuletzt 2010, unter anderem Direktorin Lynn Dugle mit rund 1,5 Millionen US-Dollar am 30. Juni. Zudem soll CoreWeave, einer der grössten Micron-Kunden, nach Absicherungsinstrumenten gegen fallende Speicherpreise suchen, ein Signal dafür, dass selbst Grosskunden Preisrisiken auf dem Radar haben. Neue Fertigungskapazitäten, die bis Anfang 2028 vollständig hochgefahren sein sollen, könnten historisch betrachtet erneuten Preisdruck auslösen.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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