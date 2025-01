Korr US-Absatz: Volkswagen-Konzern mit Licht und Schatten - BMW legt zu

(In der am Wochenende gesendeten und am Montag wiederholten Meldung wird Folgendes korrigiert. Die Verkaufszahlen von BMW im dritten Absatz wurden berichtigt, ebenso die Audi-Vorjahreszahl des vierten Quartals im letzten Satz des zweiten Absatzes.)

RESTON/HERNDON/WOODCLIFF LAKE (awp international) - Der Volkswagen-Konzern hat 2024 auf dem US-Markt ein gemischtes Ergebnis eingefahren. Von der Marke VW wurden mit gut 379.000 Stück 15,2 Prozent mehr Autos verkauft, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Im vierten Quartal legte der Absatz um 7,0 Prozent auf gut 103.000 Fahrzeuge zu.

Die Ingolstädter VW-Tochter Audi verzeichnete hingegen 2024 ein Minus von 14 Prozent auf gut 196.500 Fahrzeuge. Auch das vierte Quartal wies einen Rückgang auf. Dieser betrug 6 Prozent auf knapp 57.000 Autos.

BMW konnte 2024 hingegen mit gut 371.000 Fahrzeugen 2,5 Prozent mehr Autos absetzen als im Vorjahr. Im vierten Quartal konnten die Münchner gut 117.506 Autos verkaufen und damit knapp 9 Prozent mehr./he/men/zb