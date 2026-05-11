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11.05.2026 18:27:36
Korr: Tui Suisse holt ehemalige Hotelplan-Suisse-Chefin Nicole Pfammatter
(Pfammatter war nicht Hotelplan-Chefin, sondern Chefin der Tochter Hotelplan Suisse)
Zürich (awp) - Beim Schweizer Ableger der Reisegruppe Tui kommt es zu einem Wechsel auf oberster Führungsebene: Die ehemalige Hotelplan-Suisse-Chefin Nicole Pfammatter übernimmt per Anfang Juni 2026 die Führung von Philipp von Czapiewski.
Dieser habe sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Er werde den Übergang aber aktiv begleiten.
Pfammatter hat nach der Übernahme der einstigen Migros-Tochter Hotelplan durch die deutsche Dertour-Gruppe im Sommer 2025 das Amt als CEO von Hotelplan Suisse abgegeben. Sie hörte im September 2025 auf.
sta/to/ra
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