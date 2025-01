Korr: Titlis Bergbahnen mit mehr Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr

(EBITDA korrigiert in 30,3 Millionen statt falsch 33,3 Mio)

Engelberg (awp) - Die Titlis Bergbahnen haben im Geschäftsjahr 2023/24 erneut mehr Gewinn gemacht als im Vorjahr. Der frühe Schnee und das gute Wetter über die Festtage lockten die Besucher in Scharen auf den Berg. Auch der Start ins neue Geschäftsjahr verlief laut eigenen Angaben "rekordverdächtig".

Der Bahnbetreiber beförderte im per Ende Oktober abgelaufenen Geschäftsjahr 1,1 Millionen Fahrgäste. Das sind knapp 3,7 Prozent mehr als im Jahr davor, wie das Engelberger Traditionsunternehmen am Dienstag mitteilte. Zum Allzeitrekord von 2018/19 mit 1,24 Millionen Passagieren fehlten aber noch rund 10 Prozent.

Besonders positiv hätten sich im vergangenen Geschäftsjahr die Gruppenreisenden entwickelt, deren Zahl um 14,8 Prozent auf 353'336 gestiegen sei. Dagegen gab es bei den Individualreisenden wegen des sehr verregneten Frühsommers und Herbsts einen Rückgang um 4,7 Prozent auf 358'484 Besucher.

Mehr Umsatz und Gewinn

Der Umsatz des Bergbahnunternehmens kletterte um 18,7 Prozent auf 85,7 Millionen Franken. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) legte um gut 30 Prozent auf 30,3 Millionen Franken zu. Unter dem Strich fuhren die Bergbahnen einen Reingewinn von 15 Millionen Franken ein. Das ist eine Steigerung von 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was unter anderem einem Grundstückverkauf zu verdanken ist.

Der Start ins neue Geschäftsjahr sei ausgezeichnet gewesen, hiess es weiter. Der Ansturm über die Festtage, an denen viele Gäste dem Hochnebel im Flachland entflohen seien und am Titlis perfekte Bedingungen und Bilderbuchwetter genossen hätten, bescherten dem Unternehmen einen neuen Rekord an Ersteintritten und Umsatz. Auch der Buchungsstand in den Beherbergungsbetrieben stimmen zuversichtlich für den weiteren Verlauf der Wintersaison.

Auch für die laufenden Bauvorhaben zeigt sich die Bahngesellschaft zuversichtlich. Man sei überzeugt, dass die Projekte "im Jahr 2029 fertiggestellt und wie geplant in Betrieb genommen werden können", schrieben die Titlis Bergbahnen.

jb/rw