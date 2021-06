Korr: The Native plant Neuausrichtung - Weichenstellung an GV

(Meldung vom Vorabend korrigiert; der Jahresbericht 2020 wurde publiziert, entsprechende Passage im Text gestrichen)

Basel (awp) - The Native plant eine Neuausrichtung und personelle Erneuerung. Der Name soll in "Youngtimers AG" geändert werden. Die Weichen hierzu sollen an der ordentlichen Generalversammlung am 30. Juni gestellt werden. Finanziert werden soll der Wandel und die dafür nötigen Investitionen durch eine Kapitalerhöhung. Die Pläne seien in Erwartung des endgültigen Abschlusses des Insolvenzverfahren durch das Basler Gericht geschmiedet worden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

An der GV steht kein bisheriges Mitglied des Verwaltungsrates zur Wiederwahl. Als neuer VRP und Nachfolger für Patrick Girod wird der US-Amerikaner Adam Lindemann vorgeschlagen sowie als Mitglieder Clive Ng Cheang Neng, malaysischer Staatsbürger, wohnhaft in den USA und Massimiliano Iuliano, italienischer Staatsbürger, wohnhaft in der Schweiz.

Geplant ist eine Kapitalerhöhung um mindestens 20 Millionen bis maximal 40 Millionen Franken, die im dritten Quartal abgeschlossen werden soll. Ein Bezugsrecht für die bisherigen Aktionäre wird dabei nicht gewährt.

Mit dem Geld sollen eine Reihe von Akquisitionen in der E-Commerce-Dienstleistungs-, Medien- und Luxusgüterindustrie finanziert werden. Die ursprüngliche Ausrichtung soll erhalten bleiben, aber um die Geschäftsfelder wertvoller Sammlerautos sowie Sport und Entertainment erweitert werden, wie es heisst.

