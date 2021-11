Korr: Stadler liefert drei Diesel-Triebzüge nach Kalifornien aus

(Stellt durchgehend klar, dass es sich um Triebzüge handelt, nicht um Lokomotiven)

Bussnang (awp) - Der Bahnbauer Stadler liefert aus dem US-Werk in Salt Lake City die vor gut vier Jahren bestellten Diesel-Triebzüge an die kalifornischen San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA) aus. Das sei nach einem ersten Auftrag aus Texas nun das zweite Projekt, das am Standort im US-Bundesstaat Utah umgesetzt worden sei, schreibt Stadler am Dienstagabend in einem Communiqué.

Nach der Ankunft in San Bernardino seien die drei Triebzüge umfangreichen Tests unterzogen worden, so die Mitteilung weiter. Die Züge verkehren den Angaben zufolge künftig auf einer 9 Meilen langen Pendlerstrecke mit fünf Bahnhöfen zwischen dem San Bernardino Transit Center und der University of Redlands.

Das nächste Projekt für das San Bernardino County habe Stadler bereits in Angriff genommen, hiess es. Stadler baut für die SBCTA einen mit Wasserstoff betriebenen Zug, den so genannten "Flirt H2", der ab 2024 den Fahrbetrieb aufnehmen soll.

