Korr: Samsung verdient wegen Schwäche des PC-Markts operativ weniger

(Korrigiert wurde die Grössenordnung bei den Won-Angaben. Es handelt sich um Billionen rpt. Billionen, nicht Milliarden.)

SEOUL (awp international) - Die Schwäche des PC-Markts und die deswegen geringere Nachfrage nach Speicherchips hat dem südkoranischen Elektronikkonzern Samsung den ersten Gewinnrückgang seit 2019 eingebrockt. Der operative Gewinn sei im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent auf 10,8 Billionen Won (rund 7,8 Mrd Euro) gesunken, teilte der südkoreanische Konzern am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen in Seoul mit. Der Umsatz legte um knapp drei Prozent auf 76 Billionen Won zu. Damit verfehlte der Konzern die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis. Die Aktie des Apple-Konkurrenten konnte dennoch leicht zulegen. Das Papier war zuletzt allerdings stark unter Druck. Samsung ist vor allem für seine Handys und Tablets bekannt, ist aber auch der weltgrösste Hersteller von Speicherchips. Das Unternehmen legt am 27. Oktober die detaillierten Zahlen für das vergangene Quartal vor./zb/stk/men