Korr: Raiffeisen-GV beschliesst Statutenrevision

Lausanne (awp) - Die Vertreterinnen und Vertreter der 220 Raiffeisenbanken haben an der ordentlichen Generalversammlung am Freitag in Lausanne sämtliche Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen. Unter anderem wurden Änderungen an rund 50 Artikeln der Statuten genehmigt.

Diese seien dadurch modernisiert worden, teilte die Bank am Freitagabend mit. Weiter hat die GV eine Vereinheitlichung der Gremiengrössen sowie eine Präzisierung des ihnen gegenüber geltenden Weisungsrechts von Raiffeisen Schweiz angenommen.

Damit werde die Stabilität im Krisenfall gestärkt und der Solidaritäts- und Haftungsverbund gesichert. Ausserdem sieht die Genossenschaft dadurch die gruppenweite Risikosteuerungs- und Überwachungsfunktion von Raiffeisen Schweiz geschärft.

