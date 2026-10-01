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01.10.2026 07:48:36

Korr: Morning Briefing - International

(Im 3. Absatz wird klargestellt, dass in China und Hongkong heute nicht gehandelt wurde.)

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Im Spannungsfeld von Zins- und Inflationssorgen dürfte der Dax am Donnerstag schwach in den Oktober starten. Laut Indikation des Brokers IG müssen sich Anleger nach mehr als zwei Monaten wieder mit der Marke von 25.000 Punkten beschäftigen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart lag die Indikation 0,4 Prozent im Minus bei 25.107 Punkten. Den September hatte der Leitindex noch am unteren Rand seiner Monatsspanne beendet. Nun winkt der tiefste Stand seit Ende Juli. Laut Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank bleiben Anleiherenditen für den deutschen Aktienmarkt jedoch der wichtigste Taktgeber. "Mit jeder neuen Verkaufswelle am Anleihemarkt wächst der Druck auf den Dax, der aus seiner Handelsspanne nach unten herauszufallen droht", schrieb der Experte. Hohe Inflationszahlen aus europäischen Ländern hatten am Mittwoch dafür gesorgt, dass die September-Bilanz für den Leitindex mit minus vier Prozent noch schlechter wurde.

USA: - DURCHWACHSEN - Unerwartet niedrige Inflationsdaten haben am Mittwoch die US-Börsen letztlich nur teilweise gestützt. Zum Handelsende überwog wieder die Sorge, dass die im Zuge des Iran-Krieges aktuell steigenden Ölpreise die Teuerung anheizen könnten. Die konjunktursensiblen Technologiewerte retteten noch einen kleinen Teil ihrer Tagesgewinne ins Ziel, während die Standardwerte unter Druck gerieten. Der Dow Jones Industrial fiel am Ende um 0,86 Prozent auf 50.906,05 Punkte. Damit ergibt sich für den Leitindex auf Monatssicht erstmals nach fünf Anstiegen wieder ein Verlust, und zwar in Höhe von gut 4 Prozent. Zudem verzeichnete der Dow im dritten Quartal ein Minus von fast 3 Prozent - nach einem Plus von fast 13 Prozent im zweiten Jahresviertel. Der marktbreite S&P 500 gab am Mittwoch um 0,25 Prozent auf 7.651,54 Zähler nach. Für den Technologiewerte-Index Nasdaq 100 ging es um 0,23 Prozent auf 30.408,50 Punkte aufwärts.

ASIEN: - FREUNDLICH - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Donnerstag zuversichtlich gezeigt. Für etwas Rückenwind könnten leicht gefallene Ölpreise gesorgt haben. Techwerte profitierten zudem aktuellen Geschäftszahlen des US-Speicherchip-Spezialisten Micron . In Japan stieg der Nikkei 225 im späten Handel um rund 3 Prozent und auch in Südkorea ging es nach oben. In China und Hongkong wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt. 

                                 
DAX             25.199,19  -0,79%
XDAX            25.079,35  -1,42%
EuroSTOXX 50     6.269,02  -0,81%
Stoxx50          5.323,30  -0,67%
                                 
DJIA            50.906,05  -0,86%
S&P 500           7651,54  -0,25%
NASDAQ 100      30.408,50   0,23%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                            
Bund-Future    120,00  0,08%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1320  -0,08%
USD/Yen     158,24   0,53%
Euro/Yen    179,14   0,45%

BITCOIN: 

                               
Bitcoin            84.09  +0,63
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    96,90  -1,13 USD
WTI      89,13  -1,29 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.45 Uhr: - KNDS-Chef Jean-Paul Alary hält trotz der Aussetzung des Börsengangs im Sommer an dem Vorhaben fest, Interview, HB - Der Rüstungskonzern KNDS will seine Produktion in Deutschland deutlich ausweiten und sucht dafür zwei weitere Industriepartner, Interview mit KNDS-Chef Jean-Paul Alary, HB - Der chinesische Tech-Konzern Tencent hat least von Oracle 100.000 Chip, um dn KI-Ausbau voranzutreiben, FT - Pflegereform: DIHK begrüsst Teile des Kabinettsbeschlusses zur Pflegeversicherung, Gespräch mit Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov, Rheinische Post - Nach der Anweisung an ein Staatsunternehmen zur Gaseinspeicherung hat Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge vor steigenden Kosten für alle Gaskunden gewarnt, Gespräch, Rheinische Post - DAK-Chef Andreas Storm warnt vor Folgen der Pflegereform für Kinderlose, Gespräch, Rheinische Post - Linken-Politiker und Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow hat seine Partei aufgefordert, nach den Vorfällen rund um die Wahl in Berlin Klarheit zu schaffen, Gespräch, T-Online - Im Kampf gegen zu viel Bürokratie fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), jedes Bundesgesetz solle künftig vorab auf seine Praxistauglichkeit geprüft werden, Gespräch, Bild - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will das deutsche Handwerk mit einem speziellen Niedrigstrompreis unterstützen, Bild

bis 23.15 Uhr: - Sycamore nähert sich Vereinbarung zum Verkauf von Boots für etwa neun Milliarden US-Dollar, WSJ - Bundesnetzagentur ändert Speicherregeln für E-Autos, HB - Qonto startet Mittelstandsoffensive in Deutschland, Gespräch mit Chef Alexandre Prot, HB - Umfrage: Flickenteppich beim Schutz deutscher Forschung, HB - Deutschland fehlt, was Kanada schon hat, Gastbeitrag von Sophie Eisentraut, Head of Research & Publications bei der Münchner Sicherheitskonferenz, HB - "Wir blicken sehr positiv auf Deutschland", Gespräch mit Martin Brand, Chef des globalen Private-Equity-Geschäfts bei Blackstone, HB - In der geplanten Kommission für weitergehende Pflegereformen soll es nach Aussage von Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) nicht um die von der SPD geforderte Deckelung der Eigenanteile für Pflegekosten im Heim gehen, Gespräch, ZDF

bis 21.00 Uhr: - Kreditausfälle könnten Banken laut einer Umfrage stärker belasten: Besonders Mittelständler und gewerbliche Immobilien rücken in den Risikofokus. Zugleich gerät die Risikovorsorge der Institute auf den Prüfstand, BöZ - Nationalen Kapitalpuffer senken - Wohnungsbau stärken, Gastbeitrag von BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff, BöZ - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) fordert nach dem Tankrabatt auch Entlastungen bei den Energiekosten fürs Heizen, Interview in der Sendung 17:30 Sat.1 live - EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat einen vorzeitigen Abgang von ihrem Posten ins Spiel gebracht, Gespräch, La Croix

/mis

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Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’457.84 19.32 STB4NU
Short 14’725.75 13.98 SY7BHU
Short 15’287.02 8.92 SNB3YU
SMI-Kurs: 13’830.34 30.09.2026 17:31:40
Long 13’294.90 19.46 S1BR8U
Long 12’996.45 13.77 SDFBZU
Long 12’446.78 8.98 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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