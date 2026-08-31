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31.08.2026 07:36:36

Korr: Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - ETWAS IM MINUS - Nach dem Rekordhoch im Dax vom Freitag schalten die Anleger zu Beginn der neuen Woche zunächst einen Gang runter. Steigende Ölpreise und höhere Zinssignale des Fed-Chefs auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole sorgen für etwas Zurückhaltung. In London wird am Montag zudem nicht gehandelt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent tiefer auf 26.479 Punkte. Am Freitag hatte er zwischenzeitlich mit 26.618 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt und sein Jahresplus dabei auf fast neun Prozent nach oben geschraubt. Nach dem europäischen Handelsende hatten jedoch bereits die US-Indizes ins Minus gedreht und am Morgen verloren auch die asiatischen Börsen. Es belasten insbesondere wieder deutlich höhere Ölpreise.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Hinweise des US-Notenbankchefs auf eine mögliche Zinserhöhung haben den New Yorker Aktienmarkt am Freitag nur mässig belastet. Etwas unter Druck gerieten vor allem die Kurse an der Tech-Börse Nasdaq. Der schon zuvor schwächelnde Auswahlindex Nasdaq 100 schloss 0,70 Prozent tiefer mit 29.433,43 Punkten. Am Vortag hatten ihn der starke Ausblick des Chipriesen Nvidia und weitere positive Unternehmensnachrichten noch deutlich nach oben gezogen. Auf Wochensicht verzeichnete das Tech-Barometer ein Plus von 0,4 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich nur um 0,25 Prozent auf 7.711,76 Punkte bergab. Noch besser hielt sich der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Kursrückgang um 0,02 Prozent auf 53.559,99 Punkte, was einem Wochengewinn von 0,7 Prozent entspricht.

ASIEN: - NIKKEI GRENZT IM SPÄTHANDEL VERLUSTE EIN - Steigende Ölpreise und schwache US-Vorgaben haben die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenstart belastet. Die Abschläge hielten sich kurz vor Handelsende allerdings in Grenzen. So verlor der japanische Leitindex rund eine Stunde vor Handelsende nur noch rund ein halbes Prozent, nachdem er zum Start in die Woche noch mehr als zwei Prozent nachgegeben hatte. In China und Hongkong ging es im späten Handel ebenfalls leicht nach unten. 

                                
DAX             26569,99   0,77%
XDAX            26575,43   0,75%
EuroSTOXX 50     6485,67   0,95%
Stoxx50          5476,04   0,63%
                                
DJIA            53559,99  -0,02%
S&P 500          7711,76  -0,25%
NASDAQ 100      29433,43  -0,70%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    123,54  +0,02%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1591   0,07%
USD/Yen     159,78  -0,20%
Euro/Yen    185,20  -0,13%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin                         
(USD, Bitstamp)                 
Bitcoin            77.819  0,15%

ROHÖL: 

                         
Brent    90,43  +1,12 USD
WTI      85,52  +2,12 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Rentendebatte: Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) fordert von Koalition Umsetzung der kompletten Rentenreform, Interview, Rheinische Post - CDA-Vorsitzender Dennis Radtke (CDU) nennt SPD im Rentenstreit "strampelnden Ertrinkenden", Interview, Bild - Krankschreibung: Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann fordert Koalition zum Verzicht auf AU-Pflicht ab erstem Krankheitstag auf - Pläne "getragen von Misstrauenskultur gegenüber Arbeitnehmern", Interview, Rheinische Post - Bundeswirtschaftsministerium senkt Bürokratiekosten laut eigenem Papier um 8,5 Milliarden Euro, Interview mit Ministerin Katherina Reiche (CDU), Rheinische Post - Unionsfraktion macht Druck bei Abschaffung der Grundsicherung für mit Haftbefehl gesuchte Menschen, Interview mit Unionsfraktionsvize Günter Krings, Rheinische Post

Bis 20.30 Uhr: - VW-Vorstand streitet über Sparpaket - Zukunft von vier Werken und Ausgründung der Marke VW könnte aus dem Paket herausgenommen werden, HB - Ex-Pimco-Chef Mohamed El-Erian: "Die Zinsen müssen steigen, womöglich ist das ein längerfristiger Trend", Interview, HB - Die von der Bundesregierung angekündigte Bundeswohnungsbaugesellschaft birgt Risiken für den Staat und ist teuer - Förderung zum öffentlichen Wohnungsbau wäre effektiver, Studie des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, HB - FDP-Chef Wolfgang Kubicki gegen Attestpflicht ab dem ersten Krankheitstag - Bonuszahlung als Alternative, Interview, Rheinische Post - Rente mit 63: SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese fordert Härtefallregel nach österreichischem Vorbild, Interview, Rheinische Post - Langjähriger Unionsfraktionschef Volker Kauder hält an Brandmauer fest: "Sonst ist die CDU erledigt", Interview, Table.Briefings - SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler fordert Verbotsverfahren gegen einzelne AfD-Landesverbände, Interview; HB - Wegen Verschärfung der deutschen Politik gegenüber Russland: Linke und AfD warnen vor "Aufrüstungsspirale", Interview mit der Linken-Innenexpertin Clara Bünger und dem aussenpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Markus Frohnmaier, Welt - Intransparent und ohne Plan: Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD) äussert harsche Kritik an der Deutschen Bahn - und fordert einen drastischen Kurswechsel, Interview, FAZ

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Short 15’297.40 13.90 SYBKYU
Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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