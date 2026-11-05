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05.11.2026 08:12:36
Korr: Lanxess präzisiert Ausblick - Keine nachhaltige Nachfrageerholung
(Es wird im Text und in der Überschrift klargestellt, dass Lanxess den Ausblick am oberen Ende gesenkt hat.)
KÖLN (awp international) - Der Chemiekonzern Lanxess hat seinen Jahresausblick nach Zuwächsen im dritten Quartal eingrenzt. Konzernchef Matthias Zachert rechnet nun mit einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) "am oberen Ende" der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro. Bisher hatten zwischen 450 und 550 Millionen Euro im Plan gestanden. Wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag weiter mitteilte stieg das operative Ergebnis in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um gut 11 Prozent auf 139 Millionen Euro.
Zuletzt profitierten viele europäische europäische Chemieunternehmen von höheren Verkaufspreisen, da die Konkurrenz aus Asien viel stärker unter den Folgen des Iran-Kriegs leidet. "Von einer breiten und nachhaltigen Nachfrageerholung sind viele unserer Kernmärkte jedoch noch entfernt", sagte Zachert laut Mitteilung. Das betreffe besonders die Agrochemie-, Auto- und Bauindustrie. "Aber unsere Anstrengungen zur Senkung der Kosten zahlen sich aus und unterstützen unsere Ergebnisentwicklung."
Der Umsatz wuchs im dritten Quartal um fast 10 Prozent auf rund 1,47 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand wegen hoher Abschreibungen aber erneut ein Verlust, und zwar von 70 Millionen Euro nach einem Verlust von 77 Millionen vor einem Jahr./mis/jha/
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