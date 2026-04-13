Korr: Lafarge in Frankreich wegen Terrorfinanzierung verurteilt

(Im Abschnitt unter 2. Zwischentitel klargestellt: Strafe von 1,125 Millionen Euro nicht 1125 Millionen)

Paris (awp/afp) - Der französische Zementhersteller Lafarge, der zum Schweizer Unternehmen Holcim gehört, sowie acht ehemalige Führungskräfte wurden am Montag vom Pariser Strafgericht der Terrorfinanzierung in den Jahren 2013 und 2014 für schuldig befunden. Sie sollen Gruppen von Dschihadisten bezahlt haben, damit diese eine Fabrik mitten im syrischen Bürgerkrieg in Betrieb halten.

Das Unternehmen zahlte laut Urteil des Gerichts an drei Dschihadisten-Gruppen, darunter den Islamischen Staat (IS), insgesamt fast 5,6 Millionen Euro. Das Gericht betonte, dass dies den Gruppen die "Vorbereitung von Terroranschlägen" ermöglicht habe, darunter die Anschläge in Frankreich im Januar 2015.

"Diese Art der Finanzierung terroristischer Organisationen, insbesondere des IS, war entscheidend für die Kontrolle der Terrorgruppe über die natürlichen Ressourcen in Syrien", erklärte die Gerichtsvorsitzende Isabelle Prévost-Desprez. Das Geld habe es der Terrorgruppe ermöglicht, Terrorakte in der Region und im Ausland, insbesondere in Europa, zu finanzieren.

"Wahl zwischen zwei schlechten Lösungen"

Während des langwierigen Prozesses im vergangenen November und Dezember versuchte die Verteidigung, die Erzählung zu widerlegen, dass die damals brandneue Zementfabrik aus rein finanziellen Gründen weiter betrieben wurde, obwohl die Sicherheit der 1000 Mitarbeitenden gefährdet war.

"Man kann sich die Hände waschen und gehen, aber was wäre mit den Arbeitern der Fabrik passiert, wenn wir gegangen wären?", fragte Christian Herrault, ehemaliger stellvertretender Geschäftsführer von Lafarge, in der Vernehmung. "Wir hatten die Wahl zwischen zwei schlechten Lösungen, der schlimmsten und der weniger schlimmen."

Das Gericht hatte sich wochenlang mit der Aufarbeitung der Zahlungen von Lafarge an die Gruppen IS und Jabhat al-Nosra beschäftigt. Das Geld fiel unter anderem für die Finanzierung von Erdöl sowie für "Sicherheitszahlungen" und die Durchfahrt von Mitarbeitenden und Waren durch Kontrollpunkte in der Region an.

"Man war der Überzeugung, dass der Krieg nicht lange dauern würde", verteidigte sich Bruno Pescheux, einer der Hauptangeklagten, der von 2008 bis Sommer 2014 als Geschäftsführer der syrischen Lafarge-Tochtergesellschaft tätig war. "Wenn man das nicht versteht, dann versteht man auch nicht, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden."

"Fehlende Reue"

Vor Gericht betonten die beiden Staatsanwältinnen der französischen Antiterrorbehörde (Pnat) "die völlige Abwesenheit einer jihadistischen Ideologie" bei den Angeklagten, stellten aber auch deren "fehlende Reue" und "fehlende Entschuldigung" für die Taten fest. Sie forderten für die Firma Lafarge die maximale Geldstrafe von 1,125 Millionen Euro sowie eine teilweise Beschlagnahmung des Vermögens in Höhe von 30 Millionen Euro.

Gegen den ehemaligen Konzernchef Bruno Lafont, der vehement bestreitet, von den illegalen Zahlungen gewusst zu haben, forderte die Staatsanwaltschaft sechs Jahre Haft mit aufschiebender Wirkung, aber ohne sofortige Vollstreckung. Das Pnat ist der Ansicht, dass Bruno Lafont über die Vorgänge sehr wohl informiert war und "klare Anweisungen" zur Aufrechterhaltung der Produktion gegeben habe, "ein rein wirtschaftlicher Entscheid, der mit einem unglaublichen Zynismus einherging".

Trotz der Millionen, die gezahlt wurden, wurde die Zementfabrik in Jalabiya am 18. September 2014 angesichts des Vormarsches des IS von Lafarge in aller Eile und ohne jede Vorbereitung evakuiert. Am nächsten Tag fiel sie in die Hände der Dschihadisten.

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