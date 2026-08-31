Korr: Kommission will schärfere Eigenkapitalvorschriften für Banken

(Korrektur zur Kapitalunterlegung der Auslandstöchter)

Bern (awp/sda) - Systemrelevante Banken sollen Auslandsbeteiligungen nicht zu 100 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen müssen. Die zuständige Ständeratskommission fordert eine Unterlegung der UBS-Auslandstöchter mit hartem Eigenkapital zu 50 Prozent und zu 50 Prozent mit AT1-Anleihen. Der Bundesrat hatte 100 Prozent CET1-Kapital vorgeschlagen.

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