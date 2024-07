Korr: Fitch bestätigt Langfristrating für Swisscard und erhöht Kurzfristrating

(Meldung vom Vortag korrigiert: kurzfristiges Emittentenausfallrating wurde auf 'F1' von 'F2' erhöht, nicht umgekehrt.)

Zürich (awp) - Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) für die Kreditkartenherausgeberin Swisscard AECS bei "A-" bestätigt. Der Ausblick bleibt "stabil".

Gleichzeitig erhöht die Ratingagentur jedoch das kurzfristige Emittentenausfallrating auf "F1" von zuvor "F2" und hebt das Shareholder Support Rating (SSR) von "bbb-" auf "a-" an. Grund dafür sei, dass die Aktionärin Credit Suisse nun in der UBS aufgegangen sei, schreibt die Ratingagentur. Nach der Übernahme der CS sei das "a" Viability Rating (VR) der UBS Schweiz "der neue Anker" für Fitchs Beurteilung der potenziellen Unterstützung für Swisscard, heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Mitteilung.

Das "Rating Watch Positive" für das SSR sei zudem aufgehoben worden, nachdem einer der Quoteninhaber der Swisscard von der CS Schweiz zur UBS Schweiz gewechselt habe. Swisscard war eine gemeinsame Tochtergesellschaft von American Express und der Credit Suisse Schweiz, seit der Übernahme der CS durch die UBS gehört sie zur Hälfte der UBS Schweiz.

