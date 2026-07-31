Korr: DKSH ernennt Livia Baratta zur neuen Chefin Investor Relations

(Präzisiert: Livia Baratta kommt von SGS zu DKSH, wo sie als stellvertretende Leiterin Investor Relations tätig war)

Zürich (awp) - DKSH hat Livia Baratta zur neuen Chefin für den Bereich Investor Relations ernannt. Sie wird ihr Amt zum 1. Oktober antreten, wie das Unternehmen auf seiner Webseite am Freitag mitteilte.

Baratta folgt auf Till Leisner, der eine Tätigkeit ausserhalb des Unternehmens annehmen wird. Sie kommt von SGS zu DKSH, wo sie bisher als stellvertretende Leiterin Investor Relations tätig war. Im neuen Amt wird sie direkt an CEO Stefan Butz berichten.

cg/cf