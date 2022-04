Korr: Dätwyler will Abhängigkeit von europäischen Markt mit Zukauf verringern

(Umsatz von QSR 164 Millionen US-Dollar, nicht 154 Millionen)

Altdorf (awp) - Der Industriekonzern Dätwyler hat den Zukauf des US-Unternehmens QSR bekannt gegeben. Mit dem Zukauf will Dätwyler seine Markpositionen in Nord Amerika und Asien stärken sowie die Abhängigkeit vom europäischen Markt reduzieren.

QSR stellt Dichtungen und Komponenten für elektrische Steckverbindungen auf der Basis von Silikon her, wie es einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. "Mit dieser strategisch wichtigen Übernahme werden wir zum führenden globalen Anbieter von systemkritischen Dichtungslösungen für elektrische Steckverbindungen für diverse Industrien und eröffnen uns damit neue spannende Nischen," lässt sich Dätwyler-Chef Dirk Lambrecht in der Mitteilung zitieren.

QSR passe in Bezug auf Strategie, Kernkompetenzen und Kultur bestens zu Dätwyler. Durch die gestärkte Marktposition in Nord Amerika und Asien werde die Abhängigkeit vom europäischen Markt deutlich reduziert, heisst es weiter.

Kaufvolumen von 650 Millionen US-Dollar

Bei QSR arbeiten in fünf Werken in den USA, Mexiko und China aktuell rund 1250 Personen. Der Umsatz für das Jahr 2021 lag bei 164 Millionen US-Dollar, bei einem bereinigten EBITDA von 44 Millionen Dollar. Laut Mitteilung bewerte QSR die Transaktion auf 625 Millionen Dollar. Die Finanzierung will Dätwyler durch bestehende Liquiditätsreserven sowie externe Darlehen bestreiten.

Das Management von QSR bleibe auch nach der Übernahme im Amt. QSR soll als eigenständige Business Unit Connectors in die Dätwyler Business Area Industrial Solutions integriert werden.

Der Abschluss der Transaktion ist für das zweite Quartal 2022 geplant. Bedingt durch die Akquisition verschiebt Dätwyler die Publikation der Halbjahreszahlen um einen Monat nach hinten, auf den 22. August 2022. Durch die zusätzliche Zeit wolle man der Berichterstattungspflicht in der gewohnten Qualität gerecht werden.

cg