Korr: Bantleon übernimmt Wandelanleihen-Spezialisten vollständig

(Finma hat der Übernahme bereits zugestimmt, Meldung im zweiten Abschnitt korrigiert)

Zürich (awp) - Der deutsch-schweizerische Asset Manager Bantleon übernimmt die Bantleon Convertible Experts AG vollständig. Nach dem Erwerb von zunächst 62 Prozent der Anteile im Oktober 2024 habe das Unternehmen nun auch die verbleibenden 38 Prozent übernommen, teilte Bantleon mit.

Die Bantleon Convertible Experts AG, die früher unter dem Namen Credit Suisse Investment Partners (Schweiz) firmierte, ist auf Wandelanleihen spezialisiert. Angaben zum Kaufpreis der verbleibenden 38 Prozent machte Bantleon nicht.

Seit der Mehrheitsübernahme im Oktober 2024 sei das verwaltete Vermögen der Gesellschaft um 31 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen. Die Entwicklung bei der Performance und die Zusammenarbeit hätten auch die bisherigen Minderheitsaktionäre überzeugt, lässt sich Bantleon-CEO Stephan Kuhnke in der Mitteilung zitieren.

Die bisherigen Gründer und Minderheitsaktionäre hätten zunächst die Entwicklung des Unternehmens unter dem Dach von Bantleon abwarten wollen, heisst es weiter. Laut Verwaltungsratspräsident Stefan Hiestand wurden die Erwartungen deutlich übertroffen. Er bleibe dem Unternehmen über eine langfristige Erfolgsbeteiligung verbunden.

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