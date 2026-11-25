(In der Überschrift und dem Text wird klargestellt, dass der Nasdaq 100 am Freitag auf ein Tief seit April rpt April gefallen war.)

NEW YORK (awp international) - Der US-Technologiebörse Nasdaq stehen am Mittwoch erneut Verluste bevor. Damit droht sich der gestrige Rückschlag von der Erholungsrally zum Wochenauftakt auszuweiten. Aktuelle Inflationsdaten hatten zunächst einen etwas negativen Einfluss auf die Kurse.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Auswahlindex Nasdaq 100 3,1 Prozent tiefer bei 25.408 Punkten. Am Montag war er dank der Euphorie über das Comeback von Nvidia-Chef Jensen Huang nach oben gesprungen, tags darauf aber schon wieder deutlich zurückgefallen. Nun rückt der Tiefstand seit April vom Freitag bei 24.910 Punkten wieder zunehmend in Sichtweite.

Dem anhaltenden Kursdruck dürfte sich am Mittwoch auch der Dow Jones Industrial nicht mehr entziehen können: IG erwartet den von traditionellen Branchen dominierten Leitindex nach zwei Erholungstagen 1,3 Prozent im Minus bei 49.366 Punkten. Im Gegenzug legten die Notierungen für amerikanische Staatsanleihen über alle Laufzeiten hinweg zu.

Angesichts der vielen offenen Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit des sogenannten KI-Trades wendeten sich viele Investoren Anlagen wie den als "sicherer Hafen" geltenden Staatsanleihen zu, schrieb Neil Fisher, Anlagespezialist beim britischen Vermögensverwalter und Finanzberater St. James's Place. Dazu passt auch die anhaltende Stärke der Weltleitwährung US-Dollar gegenüber dem Euro und anderen Währungen. Wegen des Thanksgiving-Feiertags ruht der US-Aktienhandel am Donnerstag, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt.

Die Kurse dürften bis Mitte kommenden Jahres unter Druck bleiben, erwartet Dong Chen, der die Kapitalanlage bei der Schweizer Bank J. Safra Sarasin verantwortet. Denn mindestens bis dahin erwartet er Gegenwind von der Geldpolitik.

Grossen Einfluss auf die anhaltende Nasdaq-Schwäche hat Schwergewicht Nvidia. Für die Aktien des KI-Chipriesen zeichnet sich nach dem Kurssprung vom Montag und dem anschliessenden Rückschlag ein weiterer Verlust von 5,5 Prozent auf 146,80 Dollar ab. Sie waren am Freitag mit 124,50 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mai 2025 abgesackt. In ihrem Sog verzeichneten auch andere Halbleitertitel wie Sandisk , Intel und Micron deutliche vorbörsliche Abschläge.

Um weitere 3,2 Prozent bergab auf 79,29 Dollar ging es für die Aktien von Anthropic . Damit würden sie weiter hinter die 83 Dollar zurückfallen, zu denen die KI-Plattform am Donnerstag an die Börse gegangen war.

In diesem Umfeld halfen dem Technologiekonzern Dell weder eine Prognoseanhebung für das laufende Geschäftsjahr noch starke Quartalszahlen: Die Titel verloren vorbörslich weitere 5,8 Prozent auf rund 278 Dollar und näherten sich ihrem Tief seit Mai. Seit Jahresbeginn stand zuletzt immer noch ein Plus von 135 Prozent zu Buche.

Für Deere & Co zeichnet sich zur Wochenmitte ein Kursminus von 3,4 Prozent ab. Der Landmaschinenersteller blieb mit seinem Quartalsgewinn etwas unter der Konsensprognose und äusserte sich zum neuen Geschäftsjahr nicht so optimistisch wie von den meisten Analysten erhofft, die auf eine Trendwende gesetzt hatten./gl/stk