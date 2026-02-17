Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'753 0.7%  SPI 18'961 0.7%  Dow 49'403 -0.2%  DAX 24'998 0.8%  Euro 0.9130 0.1%  EStoxx50 6'022 0.7%  Gold 4'865 -2.6%  Bitcoin 51'819 -2.4%  Dollar 0.7711 0.2%  Öl 67.2 -2.0% 
MDAX 252367 / DE0008467416

31’444.33
Pkt
79.77
Pkt
0.25 %
17:50:00
17.02.2026 18:30:36

Korr/Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit gedrehter Wall Street höher

(5. Absatz, letzter Satz: Kurs korrigiert)

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem durchwachsenen Morgen noch ins Plus abgesetzt. Der Leitindex kam am Nachmittag in Schwung, als die zunächst noch schwach gestarteten New Yorker Börsen mehr oder weniger ihre Verluste aufholten. Knapp ins Plus schafften es dort zuletzt die Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 , in denen mehr Standardwerte vertreten sind.

Der Dax legte letztlich um 0,80 Prozent auf 24.998,40 Punkte zu. Er begab sich in seiner Schlussrally wieder zeitweise über die 25.000-Punkte-Marke, die schon den ganzen Februar hart umkämpft ist. Charttechnisch sendete der deutsche Leitindex ein positives Signal, indem er sich von seinem 21-Tage-Durchschnitt nach oben absetzte. Der MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten kam am Dienstag mit 31.444,33 Punkten auf ein Plus von 0,25 Prozent.

Anleger schüttelten es am Dienstag ab, dass die vom ZEW-Institut ermittelten Konjunkturerwartungen von Finanzexperten für Deutschland im Februar ein tristes Bild abgaben. Im Fokus blieb weiterhin die Frage, in welchem Masse die Künstliche Intelligenz ganze Branchen durchrütteln kann. "Im Dax spielen diese Sorgen allerdings eine eher untergeordnete Rolle", kommentierte dies am Nachmittag der Experte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Die Bayer -Aktie machte es dem Dax gleich, indem sie am Nachmittag deutlich anzog. Zuerst reagierten sie damit auf einen Kreise-Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, der sich dann in den Schlussminuten bewahrheitete: Der Chemie- und Pharmakonzern hat in den USA einen milliardenschweren Sammelvergleich zur Beilegung aktueller und künftiger Klagen zum angeblich krebserregenden Unkrautvernichter Roundup geschlossen.

Die Bayer-Titel schlossen 7,4 Prozent höher bei 49,32 Euro. Erstmals seit September 2023 näherte sich der Kurs wieder der 50-Euro-Marke. Die Hoffnung, dass es in den Rechtsstreitigkeiten bald Fortschritte geben könnte, hatte zuletzt schon zu einer Erholungsrally der Bayer-Aktien beigetragen, die nun mit einem Jahresplus von 33 Prozent zum bisher unangefochtenen Dax-Spitzenreiter Siemens Energy aufschlossen. Dessen Kurs fiel am Dienstag um 1,4 Prozent.

Stark gefragt waren ansonsten die Immobilienwerte - mit dem Dax-Vertreter Vonovia , dessen Kurs um fast vier Prozent stieg. Dies wurde noch etwas in den Schatten gestellt vom MDax-Wert Aroundtown , der um 4,8 Prozent zulegte. Hier sorgte ein Bericht des Research-Dienstes Viceroy für Ausschläge. Zur generellen Branchentendenz passten fallende Zinsen am deutschen Anleihemarkt. Anleger sehen darin ein positives Signal für die Refinanzierungskosten der Immobilienbranche.

Für die Aktien des Softwareherstellers Teamviewer ging es auf ein weiteres Rekordtief. Sie verloren zuletzt drei Prozent und wurden begleitet vom Autozulieferer Aumovio , dessen Kurs 4,3 Prozent einbüsste. Laut dem Analysehaus Bernstein Research sind bei beiden Papieren die Verdrängungsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI) noch nicht eingepreist. Aumovio belaste hier vor allem der Wandel hin zu Software-definierten-Fahrzeugen.

Die Ende Dezember eingeleitete Erholung der Südzucker -Aktien endete mit einem Abschlag von vier Prozent. Der Zuckerkonzern erwartet ausserordentliche Abschreibungen und setzt in der Folge die Dividende aus.

Noch etwas mehr verloren im SDax die Aktien von Ottobock nach Kurskapriolen im Tagesverlauf. Anleger schwankten hier zwischen guten Jahreszahlen und einem störenden Ausblick auf das Jahr 2026. Aus einem frühen Spitzenplus, das fast neun Prozent gross war, wurde letztlich ein Abschlag von 4,2 Prozent.

Auf europäischer Ebene hatte der EuroStoxx 50 im Tagesverlauf auch aufgedreht. Der Leitindex der Eurozone schloss 0,72 Prozent höher bei 6.021,85 Zählern . Er setzte sich damit von der zuletzt umkämpften 6.000-Punkte-Marke ab. Kursgewinne gab es auch ausserhalb der Eurozone an den Länderbörsen in Zürich und London./tih/he

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!

Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14:26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Kuehne + Nagel International AG, Cie Financiere Richemont SA, SGS SA
12:59 Wie Japan den Franken beeinflussen könnte
10:27 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
09:12 SMI-Höhenflug hält an
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rekordjagd geht weiter
16.02.26 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
16.02.26 Dividenden Könige – Was macht sie besonders? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Indizes in diesem Artikel
MDAX 31'444.33 0.25%

