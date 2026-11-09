Korporacja Gospodarcza Efekt: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Korporacja Gospodarcza Efekt hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.10 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.20 PLN je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.0 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Korporacja Gospodarcza Efekt einen Umsatz von 12.7 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.ch