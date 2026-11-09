|
09.11.2026 06:37:00
Korporacja Gospodarcza Efekt: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Korporacja Gospodarcza Efekt hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.10 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.20 PLN je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.0 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Korporacja Gospodarcza Efekt einen Umsatz von 12.7 Millionen PLN eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt geben zum Wochenstart voraussichtlich nach. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.