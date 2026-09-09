Korporacja Gospodarcza Efekt gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Korporacja Gospodarcza Efekt hat am 07.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.87 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Korporacja Gospodarcza Efekt -0.020 PLN je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.59 Prozent auf 11.7 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.1 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch