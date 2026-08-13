Kornit-Digital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kornit-Digital hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kornit-Digital ein EPS von -0.170 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49.8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 55.3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch