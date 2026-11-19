Kornit-Digital lud am 18.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kornit-Digital ein EPS von -0.060 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kornit-Digital mit einem Umsatz von insgesamt 58.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9.81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch