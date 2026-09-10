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10.09.2026 06:37:00
Korn-Ferry International präsentierte Quartalsergebnisse
Korn-Ferry International hat am 09.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.26 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 764.6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 715.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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