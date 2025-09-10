Korn-Ferry International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Korn-Ferry International stellte am 09.09.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.17 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 715.5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 682.8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch