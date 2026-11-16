Korean Reinsurance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Korean Reinsurance präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 307.37 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 458.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.49 Prozent auf 1’449.88 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1’336.44 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch