Korean Reinsurance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Korean Reinsurance hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 750.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Korean Reinsurance 602.00 KRW je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Korean Reinsurance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1’608.18 Milliarden KRW im Vergleich zu 1’588.63 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch