KoreaAirportService vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KoreaAirportService präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 3946.18 KRW. Im letzten Jahr hatte KoreaAirportService einen Gewinn von 3785.00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 183.59 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 166.97 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch