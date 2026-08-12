KoreaAirportService: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KoreaAirportService hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3263.37 KRW gegenüber 3098.00 KRW im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat KoreaAirportService mit einem Umsatz von insgesamt 173.87 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160.30 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 8.47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch