Korea Zinc stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Korea Zinc gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10957.23 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3972.00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 6’086.10 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4’159.80 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch