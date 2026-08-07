Korea Zinc: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Korea Zinc hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16701.07 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18227.00 KRW je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Korea Zinc in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66.59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6’372.60 Milliarden KRW im Vergleich zu 3’825.38 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch