Korea United Pharm informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Korea United Pharm hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 440.90 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Korea United Pharm ein Ergebnis je Aktie von 926.00 KRW vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Korea United Pharm in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8.50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 68.07 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 74.39 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch