Korea Steel Shapes gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 28.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.00 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 187.78 Milliarden KRW – eine Minderung von 0.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 188.34 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch