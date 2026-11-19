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19.11.2026 06:37:00
Korea Refractories: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Korea Refractories liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Korea Refractories die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 24.00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 264.00 KRW je Aktie erzielt worden.
Korea Refractories hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 101.58 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103.26 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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