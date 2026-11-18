Korea Real Estate Investment Trust hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -48.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17.98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.23 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45.39 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch