Korea Petroleum hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Korea Petroleum hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 51.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 91.00 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 201.94 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Korea Petroleum 171.55 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch