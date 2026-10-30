KOREA PETRO CHEMICAL IND informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KOREA PETRO CHEMICAL IND hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3053.54 KRW, nach 4834.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat KOREA PETRO CHEMICAL IND im vergangenen Quartal 910.73 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KOREA PETRO CHEMICAL IND 909.92 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch