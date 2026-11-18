Korea Line veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 132.00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 135.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Korea Line mit einem Umsatz von insgesamt 342.52 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 317.99 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 7.71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch