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12.08.2026 06:37:00
Korea Kolmar vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Korea Kolmar hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 921.91 KRW. Im Vorjahresviertel waren 1042.00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18.97 Prozent auf 142.35 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 175.67 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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