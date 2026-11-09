KOREA KOLMAR verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KOREA KOLMAR lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1718.15 KRW, nach 1347.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21.25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 828.17 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 683.01 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch