KOREA KOLMAR stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KOREA KOLMAR hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2661.33 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KOREA KOLMAR ein EPS von 1480.00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 861.28 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 730.85 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch