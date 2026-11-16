Korea Kolmar stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Korea Kolmar hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 161.88 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 59.00 KRW je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Korea Kolmar 134.53 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 165.53 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch