Korea Information Service legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Korea Information Service hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 321.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 383.00 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 160.44 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Korea Information Service einen Umsatz von 151.05 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch