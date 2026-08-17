Korea Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Korea Industrial liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Korea Industrial die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 106.00 KRW, nach 125.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 79.48 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 7.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 73.67 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch