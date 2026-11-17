Korea Industrial hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 135.00 KRW gegenüber 109.00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 83.64 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 16.09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72.05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch